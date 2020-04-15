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Kandil'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Kandil'de keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

15.04.2020 15:43 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:43
Kandil'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Kandil'de keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Kandil'de keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Kandil Dağı, Irak, 3. Sayfa
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