Kandil'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Kandil'de keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
15.04.2020 15:43 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:43
Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Kandil'de keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi. - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler: Kandil Dağı, Irak, 3. Sayfa