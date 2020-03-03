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Kandil'de 9 PKK'lı öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Kandil bölgesinde gözetleme yaptığı belirlenen 9 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

03.03.2020 10:53 | Son Güncelleme: 03.03.2020 10:53Kandil'de 9 PKK'lı öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, 'ın kuzeyi Kandil bölgesinde gözetleme yaptığı belirlenen 9 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 9 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği ve operasyonların kararlılıkla devam edeceği bildirildi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" denildi. - ANKARA

Kandil Dağı, Irak, PKK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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3.03.2020 11:48:30