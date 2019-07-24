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Kandil'de terör hedefleri tam isabetle vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler etkili şekilde vuruldu.

24.07.2019 18:20 Kandil'de terör hedefleri tam isabetle vuruldu
Milli Savunma Bakanlığı: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler etkili şekilde vuruldu."
(İHA)

Milli Savunma Bakanlığı, Kandil Dağı, Irak, Güncel

Kaynak: İHA

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