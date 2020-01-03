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Kandil'de yakalanan 2 örgüt mensubu tutuklandı

MİT Van Bölge Daire Başkanlığı ile Van Emniyet Müdürlüğünün ortak operasyonuyla Kandil'de yakalanan 2 örgüt mensubu tutuklandı.

03.01.2020 09:04 | Son Güncelleme: 03.01.2020 09:09 Kandil'de yakalanan 2 örgüt mensubu tutuklandı
MİT Bölge Daire Başkanlığı ile Van Emniyet Müdürlüğünün ortak operasyonuyla Kandil'de yakalanan 2 örgüt mensubu tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, MİT Van Bölge Daire Başkanlığıyla müşterek gerçekleştirilen operasyonda, 'ın Kandil bölgesinde faaliyet gösteren ve aranmakta olan Sema Farkin kod adlı G.M. ve Beritan Avesta kod adlı L.A. isimli bölücü terör örgütü mensuplarının geçtiğimiz günlerde yakalanarak Türkiye'ye getirildiği hatırlatıldı. Gözaltına alınan 2 örgüt mensubu, hazırlanan tahkikat evraklarıyla birlikte 2 Ocak 2020 günü Van'da çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. - VAN

Kandil Dağı, Irak, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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