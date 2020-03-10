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Kandil'e hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Kandil'e düzenlenen hava harekatında örgütün sözde yönetici pozisyonundaki 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

10.03.2020 09:08 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:08
Kandil'e hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak 'ın kuzeyi Kandil'e düzenlenen hava harekatında örgütün sözde yönetici pozisyonundaki 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "TSK ve MİT koordinesinde Irak kuzeyi Kandil'de icra edilen hava harekatıyla sözde yönetici pozisyonunda 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak" denildi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Kandil Dağı, Irak, PKK, Güncel
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