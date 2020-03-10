Kandil'e hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Kandil'e düzenlenen hava harekatında örgütün sözde yönetici pozisyonundaki 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
10.03.2020 09:19 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:19
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak 'ın kuzeyi Kandil'e düzenlenen hava harekatında örgütün sözde yönetici pozisyonundaki 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "TSK ve MİT koordinesinde Irak kuzeyi Kandil'de icra edilen hava harekatıyla sözde yönetici pozisyonunda 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak" denildi.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Kandil'e hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi
Etiketler : Kandil Dağı, Irak, PKK, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Öğretmen, birinci sınıf öğrencilerine cinsel içerikli kitap hediye edince veliler şikayet etti
Güncel
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması
Güncel
İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada!
Güncel
FETÖ/PDY üyelerinin kendi aralarında kurduğu "LOVE" isimli izdivaç grubu deşifre oldu
Güncel
ABD, Taliban'la imzaladığı anlaşma kapsamında Afganistan'daki askerlerini çekmeye başladı
Güncel
Kardeşini öldürmediğini söyleyip tahliyesini istemişti; DNA örneği de eşleşmedi
Güncel
İBB Araştırma Komisyonu, Yenikapı'daki araçlarla ilgili raporunu açıkladı: Makam aracı değil, hizmet aracı