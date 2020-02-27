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Kandil gününü fırsat bilen dilencilere operasyon

Adıyaman Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kandil gününü fırsat bilen dilencilere yönelik operasyon yaptı.

27.02.2020 18:01 | Son Güncelleme: 27.02.2020 18:01Kandil gününü fırsat bilen dilencilere operasyon
Belediyesine bağlı Müdürlüğü ekipleri, kandil gününü fırsat bilen dilencilere yönelik operasyon yaptı.

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Regaip Kandili dolayısıyla kent merkezinde ve mezarlıklarda dilencilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler tarafından şehir merkezi, yeni ve eski mezarlıklarda yapılan denetimlerde halkın dini duygularını istismar edip, dilenen kişilere yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda çok sayıda dilenci yakalandı. Zabıta müdürlüğüne götürülen dilenciler hakkında idari işlem yapıldı. - ADIYAMAN

Zabıta Müdürlüğü, Adıyaman, Zabıta, Güncel

Kaynak: İHA

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