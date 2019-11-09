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Kandilde lokmalar Büyükşehir'den

Büyükşehir Belediyesi Mevlid Kandili sebebiyle Reşadiye Camii önünde lokma dağıttı.

09.11.2019 13:45 | Son Güncelleme: 09.11.2019 13:46Kandilde lokmalar Büyükşehir'den

Özel günlerde vatandaşlara ikramda bulunan Büyükşehir Belediyesi bu kandilde de vatandaşları unutmadı. Mevlid Kandili nedeniyle Camii çıkışında vatandaşlara lokma ikram eden Büyükşehir Belediyesi'ne vatandaşlar teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de Mevlid Kandili dolayısıyla sosyal medya hesaplarından mesaj yayınladı. Mesajda Büyükerşen "İyi dileklerin ve duaların geri çevrilmediği bu anlamlı günde, başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyaya barış içinde huzur dolu bir gelecek diliyorum" diyerek tüm yurttaşların kandilini kutladı.


Mevlid Kandili, Reşadiye, Güncel

Kaynak: Bültenler

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