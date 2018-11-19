Kandiller İnsanlara Yenilenme İmkanı Veriyor"

19 Kasım 2018 Pazartesi 12:52



19 Kasım 2018 Pazartesi 12:52

Türkiye Cami ve Kur'an Kursu Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Recep Kıyak, Mevlit Kandili gibi kutsal gün ve gecelerin, ferdi ve toplumsal hayatta insanlara iman, ibadet ve ahlak bakımından kendisine çeki düzen verme, yenilenme ve ümitsizlikten kurtulma imkanı verdiğini kaydetti.Kıyak, Mevlit Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, ilahi vahyin en son tebliğ edicisi, beşeriyetin ebedi kurtarıcısı alemlere rahmet Peygamber Efendimizin doğum yıl dönümünü, bir kez daha birlik ve beraberlik duyguları içinde kutlamanın mutluluğu içinde olduklarını belirtti.Müslümanlar ve bütün insanlık içinde her bakımdan örnek bir hayat sürmüş Hz. Muhammed'in ahlakı, sevgiyi, şefkat ve merhameti, barış ve hoşgörüyü bizzat kendi yaşantısında insanlığa gösterdiğini vurgulayan Kıyak, şunları ifade etti:"Yüzyıllardır Mevlit Kandili olarak kutlanan bu mübarek gün, manevi duygularımızı canlandıran, kendimizi sorgulamamıza vesile olan, birliğin, kardeşliğin, hoşgörünün, paylaşmanın ve dayanışmanın had safhaya çıktığı müstesna zamanlardan biridir. Mevlit gibi kutsal gün ve geceler, ferdi ve toplumsal hayatımızda iman, ibadet ve ahlak bakımından kendimize çeki düzen verme, yenilenme ve ümitsizlikten kurtulma fırsatı ve imkanı vermektedir. Peygamber Efendimizin doğum yıl dönümü olan Mevlit Kandili'nin bütün İslam alemi için hayırlara vesile olmasını, ülkemize, milletimize ve bütün insanlığa barış, huzur ve saadet getirmesini temenni ediyorum."