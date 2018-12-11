Kandilli Belediyesi'nin Bütçesi 7,5 Milyona Yükseldi

Ereğli ilçesine bağlı Kandilli
Belde Belediye Başkanı Mustafa Aydın
, 2014 yılında 2 milyon lira olan belediye bütçesinin bu dönem 7,5 milyon liraya yükseldiğini söyledi.
Belediye sosyal tesislerinde muhtarlar ve belde sakinlerine göreve geldiği günden itibaren yaptığı çalışmalara ilişkin bilgilendirme toplantısı yapan Aydın, her mahalleye eşit hizmet götürmeye çalıştıklarını, beldenin alt ve üst yapısında önemli yatırımları hayata geçirdiklerini belirtti.
Çok geniş bir alanda, yetersiz sayıda personel olmasına rağmen, herkesten en fazla verimi elde edecek şekilde çalıştıklarını anlatan Aydın, "Bu süreç içinde çok kısıtlı kaynaklarımızla, devletin ve belediyenin bütün imkanlarını kullanarak istihdam yaratmaya çalıştık. Bu istihdamı yaratırken, bütçemizden artırabildiğimiz her kuruşu personele harcadık. 2014 yılında yaklaşık 2 milyon bütçe yapan belediyemiz, bugün 7,5 milyon bütçe rakamlarına ulaşmıştır." dedi.
Aydın, kentin gözde yerleşim yerlerinden biri haline getirmek istedikleri beldenin önümüzdeki dönemde ilçe statüsüne kavuşturulması için çalışmalarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.
Mustafa Aydın,Aydın,Kandilli
11 Aralık 2018 Salı 15:55