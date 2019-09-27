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Kandilli'den açıklama
27.09.2019 14:21
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Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan sert deprem uyarısı: Bilgi kirliliğini affetmeyiz
Deprem sonrası İstanbul Boğazı'nın kıyı kesimleri çamur tabakası ile kaplandı
Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem
31 Mart seçimleriyle ilgili başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi
Trump, Ruhani'nin açıklamalarına yanıt verdi
Ceren Damar Şenel cinayetinde sanıktan tepki çeken iddia: Ceren'le ilişkimiz vardı
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