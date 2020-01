Kandilli'den Elazığ'daki depremle ilgili açıklama

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Elazığ 'daki depremle ilgili açıklama yaptı.Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli saat 20.55'de Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 6.5, AFAD verilerine göre ise 6.8 büyüklüğünden deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü yaşanan depremle ilgili açıklama yaptı. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Depremi önce 6.8 verdik daha sonra revize ettik; yeni gelen bilgilere göre şekillendirdik. Dünya üzerinde birçok kurumda olan bir durumdur. Merkeze yakın yerlerde 7 şiddetinde bir deprem olarak algılanıyor, şiddetli bir depremdir. Tarihsel depremlere baktığımızda bölge ve yakın çevresinde büyüklüğü 6.9'dan 7'ye kadar uzanan depremler var. Bölge oldukça aktif bir bölge, bu fay üzerinde bu tür depremleri görmemiz oldukça normal. 30'un üzerinde artçı sarsıntılar meydana geldi. Önümüzdeki bir hafta süreyle bu artçı sarsıntıların devam etmesini beklemek yanlış olmayacaktır. Bu tür depremleri bu bölgede görmemiz oldukça mümkün. Bizim artçı sarsıntılardan kaydettiğimiz en büyüğü 4.8 şiddetinde. Özellikle hasarlı binalara girilmemesini istiyoruz" dedi."Kuzey Anadolu Fay hattında da sismik açıdan boşluklar var. Buralarda deprem beklemek olası bir durum. Biz 'olur mu olmaz mı'dan daha çok hazır olmak yönünde çabalamalıyız aksi taktirde tahminden öteye gitmeyecek" diyen Prof. Dr. Özener, "O bölgelerde yapı stoğu maalesef çok iyi olmadığı için yaralı ve can kaybı söz konusu olabiliyor. Eğer binalarıyla ilgili bir şüpheleri varsa bu geceyi dışarıda geçirmelerini öneriyoruz" açıklamasını yaptı."BÖYLE BÜYÜK BİR DEPREM BEKLİYORDUK"Bölgesel Deprem Merkezi Müdürü Doğan Kalafat, "Yaklaşık bir hafta daha artçı depremlerin sürmesini bekliyoruz. En büyüğü 5-6'ya kadar varabilen depremler olabilir. Bu gece artçı sarsıntılar sıklıkla olacaktır. Günler ilerledikçe sayısı ve şiddeti azalacaktır. İstatiksel açıdan zaten böyle büyük bir deprem bekliyorduk" derken bölgedeki dayanıksız yapıların bir an önce ortadan kaldırılması gerektiğini belirterek deprem öncesi alınacak tedbirlere dikkat çekti. Kalafat, "Deprem üreten aktif faylar çok fazla, deprem bilinci yüksek bir toplum haline gelmeliyiz" açıklamasını yaptı.Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ali Pınar, "Önümüzdeki günlerde uydulardan gelen bilgilerle daha net bilgiler sizlerle paylaşacağız" diyerek bu tür depremlerin bölge açısından normal olduğunu söyledi.SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILANLAR KONUSUNDA UYARI YAPILDIProf. Dr. Özener, "Herhangi bir şekilde bir fayın diğer fayı tetiklemesi söz konusu değildir. Ülkemizin bir kez daha deprem ülkesi olduğu gerçeği ortaya çıkmıştır. Toplum olarak bu doğa olayına hazırlıklı olmalıyız, bunun önüne maalesef geçemeyiz. Olabildiğince hazırlıklı olmalıyız" diyerek can kaybıyla ilgili resmi sayı açıklama yetkisinin AFAD'da olduğunu belirtti. Ayrıca Prof. Dr. Özener, devletin resmi makamlarından paylaşılan bilgilerin dikkate alınması gerektiğini ifade etti.(Hanifi Bayar/İHA)