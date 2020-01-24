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Kandilli'den Elazığ'daki depremle ilgili uyarı: 5.5, 5.6'lık artçı sarsıntılar görebiliriz

Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener, Elazığ'daki 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından uyarılarda bulundu. Özener, "Bu depremleri tekrar görme olasılığımız var. 5.5, 5.6'lık artçı sarsıntılar görebiliriz" dedi.

24.01.2020 23:24 | Son Güncelleme: 24.01.2020 23:30

Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener 'da gerçekleşen 6.8'lik deprem sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Kandilli tarafından yapılan açıklamaların satır başları:

ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDECEK

Bilgiler geldikçe güncelliyoruz. Depremin merkezi Elazığ Sivrice. Şu anda 6.6 büyüklüğünde deprem oldu. Bu depremin şiddeti ise merkeze yakın yerlerde 7 şiddetinde deprem olarak algılanıyor. Bölge oldukça aktif. Önümüzdeki yıllarda da böyle depremlerle karşılaşabiliriz. Artçı sarsıntılar devam edecek.

"5.5, 5.6'LIK ARTÇI SARSINTILAR GÖREBİLİRİZ"

Bu depremleri tekrar görme olasılığımız var. 5.5, 5.6'lık artçı sarsıntılar görebiliriz. Dolayısıyla gelen süreçte de yetkili makamların uyarılarına uyarak özellikle hasarlı binalarımız varsa onlara girmekten kaçınmakta fayda var. 40 km'lik bir hattın kırıldığını düşünüyoruz. Uzun yıllardır eksikliği çekilen bir deprem vardı. Artçı sarsıntıların en büyüğü 4.8 büyüklüğünde. Özellikle hasarlı binalarımız varsa onlara girmekten kaçınmakta fayda var.

PROF. DR. DOĞAN KALAFAT: ARTÇILAR 1 HAFTA SÜREBİLİR

Artçı depremler, böyle bir depremden sonra yaklaşık 1 hafta daha sürmesini bekliyoruz. Artçı depremler 5.5/ 5.6'ya varan depremler olabilir. Bütün yapılarda eğer hasar gördüyse hasarın artmasına neden olabilir. Bu yüzden vatandaşlarımızın dikkatli davranmalarını tavsiye ediyoruz. Mesela bu gece sıklıkla olacaktır. Ama bunu takip eden günlerde sıklıkları azalarak devam edecektir.

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Kandilli'den Elazığ'daki depremle ilgili uyarı: 5.5, 5.6'lık artçı sarsıntılar görebiliriz

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