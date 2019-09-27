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Kandilli rasathanesi müdürü özener: ne zaman olacağını bilmiyoruz ama sona yaklaşıyoruz (1)

Beyza GÜLER-Harun UYANIK-İSTANBUL DHAKandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "Enerji birikiyor ve çıkacak.

27.09.2019 14:39Kandilli rasathanesi müdürü özener: ne zaman olacağını bilmiyoruz ama sona yaklaşıyoruz (1)

Beyza GÜLER-Harun UYANIK-İSTANBUL DHA
Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "Enerji birikiyor ve çıkacak. Bir sona doğru yaklaşıyoruz ama ne zaman olacağını bilmemiz mümkün değil. Şu saatte olacak şu gün olacak gibi konuları vatandaşlarımız gündeminden çıkarıp deprem bilincinde yaşaması gerekiyor. Git gide o sona yaklaştığımızı söyleyebilirim ama zaman vermemiz mümkün değil." dedi.
Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener İstanbul'da dün meydana gelen depremin ardından Kandilli Rasathanesi'nde basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu.
Özener, "Depremleri takip ediyoruz. Deprem aktivitelerin nereye doğru kaydığını ve ne ifade ettiğini çok yakından takip ediyoruz.  Öncelikle Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu kabul etmemiz lazım. Bu gerçeği kabul ederken psikolojimizi de bozmamız gerekiyor. Bilemediğimiz tek şey depremin zamanı. Özellikle Marmara için de birçok bilim insanı 1999 depreminin ardından bir sonraki depremin Marmara'da gerçekleşeceği. Depremin kaç büyüklüğünde olacağı ve ne zaman olacağı veya olmayacağı konusu halk önünde tartışılmamalı. Enerji birikiyor ve çıkacak. Bir sona doğru yaklaşıyoruz ama ne zaman olacağını bilmemiz mümkün değil. Şu saatte olacak şu gün olacak gibi konuları vatandaşlarımız gündeminden çıkarıp deprem bilincinde yaşaması gerekiyor. Git gide o sona yaklaştığımızı söyleyebilirim ama zaman vermemiz mümkün değil." dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Özener'in açıklamaları
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Kandilli Rasathanesi, Haluk Özener, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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