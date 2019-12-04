Haberler » Güncel » Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener: 'Trolle avlanan balıkçılar, deniz tabanındaki fiber optik... - Haber

Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener: "Trolle avlanan balıkçılar, deniz tabanındaki fiber optik...

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Haluk Özener, deprem izlenmesi için Marmara Denizi tabanına yerleştirilen fiber optik kabloların, trolle avlanan balıkçılar tarafından parçalandığını söyledi.

04.12.2019 15:55 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:00Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener:
Kandilli Rasathanesi ve Araştırma Enstitüsü Müdürü Haluk Özener, deprem izlenmesi için Denizi tabanına yerleştirilen fiber optik kabloların, trolle avlanan balıkçılar tarafından parçalandığını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) düzenlediği Deprem Çalıştayı'na katılan Haluk Özener, dikkat çeken açıklamalar yaptı. Marmara denizi tabanında depremleri takip ettiklerini söyleyen Özener, "En önemli olan yer fay Marmara'da denizin içinden geçiyor. Ne kadar yakınsanız, o kadar sağlıklı bilgiler alırsınız. Bu yönde Marmara deniz tabanı gözlem evi kuruldu. Daha hızlı, daha detaylı bilgilere erişmek, yüksek kalitede veriler sağlamak, 1'in altındaki depremleri gözlemek ki şu anda 0.2 büyüklüğündeki depremleri dahi Kandilli kaydedebiliyor" şeklinde konuştu.

Deniz tabanına bin 200 metre derinliğinde fiber optik kablo ağı kurulduğunu vurgulayan Özener, "Toplam 70 kilometre fiber optik kablomuz Marmara Denizi'nde. Maalesef bunlar bütün deniz haritalarında işaretli olmalarına rağmen trolle avlanan avcılar kabloları parçaladılar. Şu anda geldiğimiz noktada o kabloların hepsini topladık. Tekrar onarılıyor. Bu ay içinde ilkini tekrar yerine atmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi, Marmara, Deprem, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:56 'Şakacı' bu kez kablo çalarken yakalandı - Haber
16:56 Antalya bisikletçilerden 'yol' eylemi - Haber
16:56 Bolu 'şakacı' bu kez kablo çalarken yakalandı - Haber
16:56 Kastamonu tır'la çarpışan otomobilde ölen 3 kişi toprağa verildi - Haber
16:56 Belediye Başkan Vekili Aslan, basın mensuplarıyla bir araya geldi - Haber
16:52 Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu yeni parti için başvuru yaptı mı? Bakanlık'tan yanıt geldi - Haber
16:46 Kalbinden bıçaklanan Ceren Özdemir'in katil zanlısı gözaltına alınırken polisi bıçakladı - Haber
16:38 Son dakika: Devlet Bahçeli'den 'af yasası' açıklaması: Beklemeye aldık - Haber
16:12 Son dakika: NATO Zirvesi sona erdi! Londra Bildirgesi yayımlandı - Haber
15:58 Milletvekillerinin cep telefonu faturası için devletin kasasından 1,6 milyon lira çıktı - Haber
16:52 Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu yeni parti için başvuru yaptı mı? Bakanlık'tan yanıt geldi
16:46 Kalbinden bıçaklanan Ceren Özdemir'in katil zanlısı gözaltına alınırken polisi bıçakladı
15:57 Yetkisiz çakar kullanımını yasaklayan düzenleme kapsamında 928 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı
15:07 Apple'ın açığını bulan genç, 220 bin dolarlık teklifi reddetti
12:49 Küçük çocuğun çöp konteynerine atıldığı görüntüye tepkiler yağıyor!
4.12.2019 17:02:29