Kandilli Rasathanesi'nden Bingöl'deki depreme ilişkin açıklama - Prof. Dr. Haluk Özener

Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Doğu Anadolu Fayı ile Kuzey Anadolu Fayı'nın kesişim bölgesi olan Bingöl Karlıova bölgesinin önemli deprem potansiyeli taşıyan bölgelerden olduğunu söyledi.

14.06.2020 22:26 | Son Güncelleme: 14.06.2020 22:33
Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Doğu Anadolu Fayı ile Kuzey Anadolu Fayı'nın kesişim bölgesi olan Bingöl Karlıova bölgesinin önemli deprem potansiyeli taşıyan bölgelerden olduğunu söyledi.
Prof. Dr. Özener, Bingöl Karlıova Kaynarpınar mevkisinde saat 17.24'te meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremle ilgili düzenlenen bilgilendirme toplantısında, tüm Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Depremin yaklaşık 5 kilometre derinlikte meydana geldiğini ve "sığ odaklı" olduğunu belirten Özener, ana depremin ardından toplantının yapıldığı saate kadar 59 artçı sarsıntı meydana geldiğini ifade etti.
Bu depremleri izlediklerini dile getiren Özener, "Karlıova, Kuzey Anadolu Fayı ve Doğu Anadolu Fayı'nın kesişim bölgesi. Bu bölge enstitümüz tarafından çok yoğun olarak izlenen, birçok proje yapılan bir bölge. En son 2003 yılında gerçekleştirdiğimiz bir projede 25 sürekli deprem gözlem istasyonu kurduk. GPS istasyonları kurduk ve bölgedeki deformasyonları anlık olarak gözleme şansını elde ettik." diye konuştu.
Türkiye'de 500'den fazla aktif fay olduğunu ve ülkenin herhangi bir yerinde, herhangi bir anda deprem olabileceğini vurgulayan Özener, Doğu Anadolu Fayı ile Kuzey Anadolu Fayı'nın kesişim bölgesi olan Bingöl Karlıova bölgesinin de önemli deprem potansiyeli taşıyan bölgelerden olduğunun altını çizdi.
"Sürpriz olmayacak depremler"
Prof. Dr. Haluk Özener, 2003 yılında bölgede 6,3 ve 6,4 büyüklüklerinde depremler meydana geldiğini hatırlatarak, "Bu bölgede 6 civarındaki depremler her zaman olabilecek, sürpriz olmayacak depremler." diye konuştu.
Kuzey Anadolu Fayı'nın Karlıova ile Yedisu arasında meydana geldiğini ve tali fay olarak adlandırılabilecek, ana fayı kesen faylardan birisinde gerçekleştiğini anlatan Özener, artçı sarsıntıların da bu bölgelerde yoğunlaştığını kaydetti.
MTA'nın diri fay haritasında bölgedeki kırık yapıyı net olarak görebildiklerinin altını çizen Özener, şöyle devam etti:
"Dolayısıyla o fayların, enerji biriktirdiği zaman, belirli bir enerji toplandıktan sonra kırılması çok doğal. Hep işaret ediyoruz, Türkiye'nin herhangi bir yerinde herhangi bir anda böyle depremlerin olması çok olası. Bölgenin tarihsel depremlerini gözlemliyorsunuz. 10 şiddetinde, büyüklük demiyorum, 10 şiddetinde depremler gördü bu coğrafya."
Prof. Dr. Haluk Özener, şiddet haritasında bu depremin, 6 şiddetinde bir deprem olarak kayıtlara girdiğini vurgulayarak, artçı sarsıntıların da bir hafta, on gün süreceğini bildirdi.
Özener, depremde şu ana kadar bir kişinin hayatını kaybettiği bilgisinin geldiğini hatırlatarak, "Umarız bununla kalır, daha fazla vefat yaşamayız." ifadesini kullandı. Kandilli Rasathanesi’nden Bingöl’deki depreme ilişkin açıklama - Prof. Dr. Haluk Özener

Kaynak: AA

Etiketler: Kandilli Rasathanesi, Haluk Özener, Karlıova, Bingöl, Güncel, Haber

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