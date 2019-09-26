Haberler » Güncel » Haber

Kandilli Rasathanesi'nden deprem açıklaması

İstanbul'da merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan olan 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

26.09.2019 16:47

İstanbul'da merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan olan 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.59'da merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5,8 büyüklüğünde deprem oldu.

Depremin yerin 6,99 kilometre derinliğinde oluştuğu ve Silivri'ye uzaklığının 21,68 kilometre olduğu belirtildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi de depremin büyüklüğünü 5,7 olarak açıkladı.

Kandilli Rasathanesi'nden deprem açıklaması

Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi, Silivri, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:04 Cumhurbaşkanı erdoğan atatürk havalimanı'nda açıklama yaptı
18:04 Kartal'da bir binada çatlaklar oluştu
18:04 İstanbul'da deprem kamerada 16
18:04 Esenler'de hasar gördüğü öne sürülen bina
18:04 Akademisyen bülent şık'a 1 yıl 3 ay hapis cezası
18:04 İstanbul'daki deprem
18:04 Genelkurmay çatı davası gerekçeli kararı açıklandı