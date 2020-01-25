Kandilli Rasathanesi nedir? Kandilli Rasathanesi son depremler

Kandilli Rasathanesi; deprem mühendisliği, jeodezi, jeofizik anabilim dalları ile astronomi, jeomanyetizma, meteoroloji alanlarında çalışamalrını sürdürüyor. Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü olarak faaliyetlerini sürdüren Kandilli, deprem raporları ile gündeme geliyor. Kandilli Rasathanesi hakkında ayrıntılı bilgi haberimizde...

KANDİLLİ RASATHANESİ NEDİR?

Rasathane, 1868 yılında Rasathane-i Amire adıyla kuruldu ve Fransız hükümeti tarafından hava tahminlerinin telgrafla diğer merkezlere iletilmesi amacıyla kullanılmıştır. ilerleyen zamanda enstitü kapsamında; deprem mühendisliği, jeodezi, jeofizik anabilim dalları ile astronomi, jeomanyetizma, meteoroloji alanlarında çalışmaları yürütmeye başlayan astronomi ve jeofizik kurumudur.

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KANDİLLİ RASATHANESİ TARİHİ

Türk bilim tarihinin önemli kurumlarından biri olan Kandilli Rasathanesi 1868 yılında Rasathane-i Amire adıyla kuruldu. Fransız hükümeti, rasathanenin kuruluşunu hava tahminlerinin telgrafla diğer merkezlere iletilmesi amacıyla desteklemiştir. Avrupa'dan satın alınan gözlem aletleri ile Pera'da 74 metre yüksekliğindeki bir tepede kurulan rasathanenin ilk müdürü Aristide Coumbary'dir.

31 Mart Vakası (12 Nisan 1909) sırasında tahrip edildi ve Maçka'ya taşındı. Istanbul Astronomi ve Meteoroloji Rasathanesi 1911'de s¸ehir merkezinden Kandilli'ye tas¸ınmıs¸tır. Kandilli'de, ilk manyetik rasatlar, rasathane müdürü Fatin Gökmen tarafından, 12 Mart 1927'de Fransadan alınmıs¸ Chasselon-Brunner manyetik teodoliti ve bir egˆim ölçerle yapılmıs¸tır. Daha sonraki rasatlar, Osman Sipahiogˆlu tarafından 1936-1947 yılları arasında yapıldı. Ancak 1947 yılından sonra sistematik manyetik rasatlar bas¸lamıs¸tır. Avrupa I·kinci Dünya Savas¸ı'nı atlatmaya çalışırken Türk Hükümeti ciddi bir manyetik rasathane kurmak için finansal destek verdi. Sipahiogˆlu ilk yöneticiydi.

Kandilli, s¸ehir merkezinden 15 kilometre uzakta, Bogˆazın Asya tarafında, Bogˆaziçi'nin her iki yakasını gören agˆaçlık bir tepededir. 1982'ye kadar Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı kalan Rasathane, 1981 yılından beri Bogˆaziçi Üniversitesi'nin kampüsü olan 36 hektarlık arazi, jeofizik ve astronomik disiplinleri bünyesinde barındırır. Üç ana manyetik yapılar sırasıyla; variometre binası, mutlak ölçü binası ve ofis binasıdır.

28.03.1983 tarih ve 2809 sayılı yasayla kanunlaşan 41 sayılı kararnameyle; üniversite bünyesinde; Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) adını aldı. Enstitü kapsamında; deprem mühendisliği, jeodezi, jeofizik anabilim dalları ile astronomi, jeomanyetizma, meteoroloji laboratuvarları bulunmaktadır. Prof. Dr. Haluk Özener 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem ve Araştırma Enstitüsüne Genel Müdürü olarak atandı.