Haberler » Dünya » Haber

Kandilli Rasathanesi uyardı: Enerji bir gün dışarı çıkacak, gitgide de o sona yaklaşıyoruz

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Marmara'daki olası deprem için "Burada bir enerji birikiyor ve bu enerji bir gün dışarı çıkacak. Ne zaman olacağını maalesef bilmiyoruz. Ama olacağını ve gitgide de o sona yaklaştığımızı söyleyebilirim" dedi.

27.09.2019 16:45Kandilli Rasathanesi uyardı: Enerji bir gün dışarı çıkacak, gitgide de o sona yaklaşıyoruz
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "Anadolu plakası ortalama her sene 2,5 santimetre batıya doğru kayıyor. Burada bir enerji birikiyor ve bu enerji bir gün dışarı çıkacak. Ne zaman olacağını maalesef bilmiyoruz. Ama olacağını ve gitgide de o sona yaklaştığımızı söyleyebilirim. Ama zaman vermemiz mümkün değil." dedi.

Özener, Kandilli Rasathanesi'nde düzenlediği basın toplantısında, dün 13.59'da Silivri'nin güneyinde yaklaşık 20-25 kilometre açığında 5,7 büyüklüğünde, yaklaşık 13 kilometre derinlikte, 24 Eylül'de de 4,7'lik deprem meydana geldiğini hatırlattı.
Euronews.com'da Görüntüle

Kandilli Rasathanesi, Haluk Özener, Deprem, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Son Dakika Dünya Haberleri
20:18 İsviçreli serbest tırmanıcı güvenlik önlemi olmadan 550 metrelik kayalığa rekor zamanda tırmandı
20:00 Avrupa'da ağaç türlerinin yarısıdan fazlası yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
19:47 İmran han: hindistan 8 milyon kişiyi keşmir'de hapsediyor
19:45 Çavuşoğlu: ABD Türkiye'yi F-35 programına yeniden dahil etmek üzerinde düşünüyor
19:34 Küresel iklim krizi: Mont Blanc'ta dev buzul kütlesinde çökme riski
19:15 Mısır'da ikinci Arap Baharı mı geliyor? 5 soruda Kahire'de neler oluyor?
19:03 Haftanın öne çıkan NoComment videoları