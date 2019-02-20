Kandilli Rasathanesinden Deprem Açıklaması

Merkez
üssü Çanakkale Ayvacık
olan deprem ile ilgili Kandilli
Rasathanesinden açıklama yapıldı. Açıklamada depremin şiddetti olduğu belirtilerek Çanakkale ili ve ilçeleri ile birlikte Tekirdağ
, İstanbul
, Bursa
ve İzmir
'de hissedildiği aktarıldı. Boğaziçi Üniversitesi
Kandilli Rasathanesi ve DAE Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi merkez üssü Çanakkale Ayvacık olan Marmara
ve Ege
bölgesinde de hissedilen depremle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "20 Şubat 2019 tarihinde Tartışık-Ayvacık-Çanakkale merkez üstünde yerel saat ile 21.23'de aletsel büyüklüğü Ml=5.4 olan şiddetlice bir deprem meydana gelmiştir. Depremin odak derinliği yaklaşık 8 km civarında olup sığ odaklı bir depremdir. Deprem Çanakkale ili ve ilçeleri ile Tekirdağ, İstanbul, Bursa ve İzmir illerinde hissedilmiştir" denildi. - İSTANBUL
Ayvacık,Merkez,Çanakkale
Kaynak: İHA