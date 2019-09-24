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Kandilli Rasathanesinin simülasyon tırı Antalya'da

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesine ait deprem simülasyon tırı Antalya'ya getirildi.

24.09.2019 17:10Kandilli Rasathanesinin simülasyon tırı Antalya'da
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesine ait deprem simülasyon tırı Antalya'ya getirildi.
Enstitü çalışanlarınca, kentteki bir alışveriş merkezi önüne getirilen simülasyon tırında, vatandaşa deprem anında ve sonrasında neler yapılması gerektiği konusunda eğitim verildi.
Kandilli Rasathanesi Afete Hazırlık Eğitim Biriminde görev yapan Jeofizik Mühendisi Yavuz Güneş, ülkede depremlerin sıklıkla meydana geldiğini bu nedenle söz konusu eğitimlerin önemli olduğunu kaydetti.
Antalya'dan sonra Muğla'ya götürülecek tırda 11 farklı noktada daha deprem simülasyon eğitimi verileceği bildirildi.

Boğazici Üniversitesi, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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