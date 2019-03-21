'Kandıra Akademi Lisemizden Nice Havva Yıldız Yolcular Çıkacak''

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösterecek olan Kandıra Havva Yıldız Yolcu Akademi Lise, Türk Dünyası Belediyeler Birliği(TDBB) ve Kocaeli Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun katılımıyla düzenlenen tanıtım programıyla hizmete başladı.

TANITIM PROGRAMINA YOĞUN İLGİ

Kocaeli genelinde 9'uncu Akademi Lise olarak Kandıra ilçesinde hizmet verecek olan Havva Yıldız Yolcu Akademi Lise'nin tanıtım programına, Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun yanı sıra Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken,Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, Cumhur İttifakı Kandıra Belediye Başkan Adayı Adnan Turan, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, büyükşehir yöneticileri, Akademi Lise eğitmenleri, öğrenciler ve veliler katıldı. Açılışa ayrıca Akademi Lise'de ismi yaşayacak olan Havva Yıldız Yolcu'nun babası, annesi, kardeşi, oğlu ve Konya Selçuklu Belediyesi Başkan Vekili Faruk Ulular ve Selçuklu Belediyesi Meclis Üyeleri davetli olarak katılım gösterdi.

"HAVVA YILDIZ YOLCU'NUN ANISINI YAŞATIYORUZ"

Törende ilk konuşmayı yapan Kandıra Belediyesi Başkanı Ünal Köken, merhum Havva Yıldız Yolcu ile ortaokuldan sınıf arkadaşı olduklarını belirterek Akademi Lise sayesinde merhumun anısını yaşatacaklarını söyledi. Köken "Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine bu önemli kurumları bizlere kazandırdıkları için teşekkür ediyoruz. Selçuklu Belediyesi, merhum Havva hanımın anısını yaşatmak için bu şekilde bir kurum açmak üzere bize teklif gönderdi. Büyükşehir Belediye Başkanımızın katkılarıyla Akademi Liseyi Kandıra ilçemizde hizmete açtık" dedi.

"AKADEMİ LİSE'DE HAYIRLI İŞLER YAPILACAK"

Daha sonra konuşan Başkan İbrahim Karaosmanoğlu, geleceğin en değerli varlıkları olan çocukları ve gençleri unutmadıklarını, Akademi Liseler gibi kurumlarda hayırlı işlerin olacağını ifade etti. Tanıtım programında vatandaşlara seslenen Başkan Karaosmanoğlu, "Havva kardeşimize Allah rahmet etsin. İnşallah eğitim yuvamızda onun istediği gibi hayırlı işler olacak. Gençlerimize güzel bir ülke vermezsek, yarın o çocuk Allah korusun, bizim karşımıza eşkıya olarak çıkar. O nedenle Akademi Liseleri açıyoruz. Bunlar çocuklarımıza sahip çıkmanın adımlarıdır" dedi.

"EVLATLARIMIZ İYİ YETİŞSİNLER DİYE BU KURUMLARI AÇIYORUZ"

Akademi Lise yapım sürecinde katkılarından dolayı Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanına teşekkür eden Başkan Karaosmanoğlu, bu kurumdan nice Havva Yıldız Yolcu'ların çıkacağını söyledi. Gençleri ihmal etmediklerinin altını çizen Başkan Karaosmanoğlu, "Evlatlarımız iyi yetişsinler diye bu kurumları açıyoruz. Buradan inşallah çok sayıda genci hayata hazırlayacağız. Burada doğru ve temel bilgileri alacaklar. Sonra hangi mesleği seçerlerse seçsinler temelleri iyi olduğu için en iyi şekilde vatana hizmet edecekler. Ben buna inanıyorum" diye konuştu.

KANDIRA HAVVA YILDIZ YOLCU AKADEMİ LİSE

Akademi Lise Kandıra Şubesi, Kocaeli genelinde 9'uncu Akademi Lise olarak Kandıra ilçesinde hizmet verecek. Dört katlı binada faaliyet gösterecek olan Havva Yıldız Yolcu Akademi Lise, 2 bin 200 metre karelik bir alan üzerinde bulunuyor. Altı derslikli binada; el sanatları atölyesi, kütüphane, bilişim sınıfı, kantin, bay-bayan rehberlik odası, bay-bayan mescit, öğretmenler sınıfı, divaniye, spor salonu, playstation salonu, satranç salonu ve 150 kişilik konferans salonu bulunuyor. 800 kişilik öğrenci kapasitesine sahip olan Kandıra Havva Yıldız Akademi Lisesi Kandıra ilçesindeki öğrencilere ücretsiz hizmet verecek.

HAVVA YILDIZ YOLCU KİMDİR?

Kandıra Akademi Lise'de ismi yaşayacak olan Havva Yıldız Yolcu, 6 Ağustos 1973 yılında Almanya'nın Badmarieberg şehrinde doğdu. İlköğrenimini Almanya'da, ortaöğretimini Kandıra İmam Hatip Lisesi'nde tamamlayan Yolcu 1998 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Almanca bölümünden mezun oldu. Okurken çalışmış olduğu Master Tercüme bürosunu satın aldı ve Yeminli Tercüman olarak çalışma hayatına devam etti. Yurt dışı eğitim danışmanlığı hizmeti de vererek yüzlerce öğrencinin yurt dışında eğitim görmesini sağlayan Yolcu 2014 yerel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Parti'sinden Selçuk Belediyesi Meclis Üyesi seçildi. 3 çocuk annesi olan Yolcu, 2014 yılında yakalandığı hastalık nedeniyle 41 yaşında vefat etti.

Kaynak: Bültenler