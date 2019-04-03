Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Mazbatasını Aldı

Kandıra
Belediye Başkanı seçilen Adnan Turan
, mazbatasını aldı.
Turan'a mazbatasını, kaymakamlık binasında, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Kayhan
Alpaslan verdi.
Törende, Kandıra Belediyesi Meclis üyeliğine seçilen kişilere de mazbataları teslim edildi.
Daha sonra AK Parti
İlçe Başkanı Erol Ölmez ve MHP
İlçe Başkanı Ahmet Uğur
ile Kandıra Belediyesi'ne geçen Turan, girişte personelle tokalaştıktan sonra eski Belediye Başkanı Ünal
Köken'den görevi devraldı.
Turan, burada yaptığı konuşmada, hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm Kandıralı'ların belediye başkanı olacağını söyledi.
Bugüne kadar yaptıkları hizmetlerden dolayı Köken ve ekibine teşekkür eden Turan, "Bu görev Ünal başkanımıza verilirken, biz de sizin olduğunuz saflardaydık. Üstün bir çalışma ve gayretle seçimi almıştık. İşte siyaset böyle bir şey. Bugün de başkanımız bizim yanımızda oldu. Kandıra'ya, hiçbir ayrım yapmadan hizmet edeceğiz. Vatandaşlarımızın da görüşlerini alarak, ilçemizi hep birlikte yöneteceğiz. Devraldığımız çıtayı daha yükseklere çıkarmak için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
Köken de belediye başkanı Turan ve yeni seçilen belediye meclis üyelerine hayırlı olsun temennisinde bulunarak, "Biz bayrağımızı AK Parti'li bir belediyeden aldık. Onur ve gururla yine AK Partili bir başkana devrediyoruz. Yeni başkanımıza rabbimden yar ve yardımcı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.
Başkanlık mührünü Turan'a takdim eden Köken, daha sonra belediye çalışanlarınca hizmet binasından uğurlandı.
Güncel
Kaynak: AA