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Kandıra Ceza İnfaz Kurumunda virüs tedbirleri görüntülendi

Kandıra İnfaz Kurumunda korona virüse yönelik alınan tedbirleri anlatan Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, "Hükümlü tutukların kabulünde ise mutlaka hastaneden adli rapor aldırıyoruz.

07.04.2020 15:04 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:05
Kandıra Ceza İnfaz Kurumunda virüs tedbirleri görüntülendi
Kandıra İnfaz Kurumunda korona virüse yönelik alınan tedbirleri anlatan Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, "Hükümlü tutukların kabulünde ise mutlaka hastaneden adli rapor aldırıyoruz. Ateşi yüksek çıkarsa kabul etmiyoruz ama düşük çıkarsa da 14 gün boyunca bir odada izole edip karantina uygulaması yapıyoruz" dedi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Kandıra Ceza İnfaz Kurumunda alınan korona virüs tedbirleri hakkında bilgiler verdi. Kurumun her yerinde periyodik olarak dezenfekte çalışmalarının olduğunu söyleyen Korkmaz, İnfaz Kurumu personeli ve hükümlülere de koruyucu malzemelerin dağıtıldığı, infaz kurumuna giren çalışanların sürekli vücut ısılarının kontrol edildiğini belirtti.

Yeni tutuklulara 14 gün karantina işlemi uygulanıyor

Burada 5 infaz kurumumuz mevcut. Biz yaptığımız çalışmaları üç başlık içinde ifade edebiliriz. Birincisi giriş çıkışlarımızın kontrol altına alınması, bu kapsamda her giriş çıkışa ateş ölçer koyduk. Giren herkesin ateşi ölçülüyor. Eğer ateşi yüksek çıkarsa kuruma kabul edilmeden doğruca sağlık birimlerine gönderiliyor. Hükümlü tutukların kabulünde ise mutlaka hastaneden adli rapor aldırıyoruz. Ateşi yüksek çıkarsa kabul etmiyoruz ama düşük çıkarsa da 14 gün boyunca bir odada izole edip karantina uygulaması yapıyoruz. 14 gün sonunda bir sorun çıkmazsa diğer hükümlülerin yanına alıyoruz. Bakanlığımızın talimatlarıyla, hiçbir şekilde açık ya da kapalı görüş yaptırmıyoruz ailelerle. Onun yerine hükümlü ve tutukluların telefon imkanlarını arttırdık. Aileleriyle telefon yoluyla sürekli irtibat kurmalarını sağlıyoruz" dedi.

İnfaz Kurumu personeli öğrenci yurtlarında kalıyor

Personelin izole edilmesi konusunda alınan tedbirleri anlatan Başsavcı Korkmaz, "Cezaevlerindeki personelin vardiyalarının tamamını yeniden ayarladık. 15 günlük esnek mesai uygulamasına geçtik. Personelimizin bir kısmı 15 gün nöbetini tutarken, diğer kısmı Milli Eğitim Müdürlüğünden ayarladığımız iki öğrenci yurdunda 15 gün barındırılıyorlar. Onlar da 15 gün sonra gelip nöbetlerini tutacaklar. Kurumlarımızın idari kısmında çalışan personellerimizin de diğer nöbet tutan personelden ayırdık. Onları kurumlarımızın girişindeki ziyaretçi kabul mahallerinde oluşturduğumuz ofislerde çalıştırıyoruz. İş kollarını tümüyle durdurduk. Sadece ceza infaz kurumumuzun atölyelerimizde olan bazı faaliyetlerimiz devam ediyor. Tüm personelimiz maskesiz ve eldivensiz çalıştırılmıyor. Hepsine maske ve eldiven dağıttık. Arkadaşlarımız infaz kurumuna girer girmez takıyorlar."

Koğuşlara dezenfekte malzemeleri dağıtıldı

Hükümlü ve tutuklulara da dezenfekte malzemeleri verildiğini anlatan Korkmaz, "Başından beri Bakanlığımızın talimatı ile yerleşkenin tamamını, hükümlülerin kullandıkları ortak alanları, ring araçlarını, yine personelin servis araçlarını her gün dezenfekte ediyoruz. Hükümlü ve tutukluların kaldığı odalarımızın tamamına hijyen maddesi, dezenfekte maddeleri dağıttık. Orada koğuşlarda da tedbirlerimizi aldık" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kocaeli, Kandıra, Güncel
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