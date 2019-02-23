Kandıra'da 600 Öğrenci Bocce Oynuyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra ve köylerindeki gençlere spor alışkanlığı kazandırmak ve gençleri spora teşvik etmek amacıyla "Kandıra Köyleri, Spor Yapıyor" projesini başlattı. Proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Kandıra Kaymakamlığı ve Kandıra İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ile köylere spor malzemeleri dağıtıldı. İlçe genelinde öğrenciler, birçok spor branşı ile tanıştı. İlçede ilk kez oynanan "Bocce" sporunu 600 öğrenci oynuyor.

"KANDIRA KÖYLERİ, SPOR YAPIYOR"

"Kandıra Köyleri, Spor Yapıyor" projesi kapsamında Kandıra'ya birçok spor malzemesi dağıtıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği proje ve sağladığı destekler ile birlikte İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü, öğrencileri "Bocce" oyunu ile tanıştırdı. İlk başlarda 50 öğrencinin oynadığı oyunu şuan Kandıra'da 600 öğrenci oynuyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım ve malzeme desteği verdiği Kandıralı öğrenciler, 1. lig ve federasyon maçlarında boy gösteriyor.

KANDIRA'DA 600 ÖĞRENCİ BOCCE OYNUYOR

Kandıra İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü İlhan Şerif Aykaç; "Bocce sporunu yapıyordum. 1. kademe antrenörlük belgesi sahibiyim, 2015 yılında Kandıra ilçesine tayin olunca bu sporu öğrencilerimize öğretmek istedik. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ilçemizde "Kandıra Köyleri Spor Yapıyor" projesi başlattı. Bu proje kapsamında bize malzeme yardımında bulundu. Biz de beden eğitimi öğretmenlerimizle yaptığımız toplantı ile bu işin startını verdik. 50 dolayında öğrenci ile başladığımız bu spor branşımızı şuan 600 öğrencimiz sürdürüyor" ifadesini kullandı.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEKLİYOR

Bocce sporunu yapan 600'e yakın öğrenciden 268'nin lisansı olduğunu ifade eden Aykaç; "Kandıra merkez ve köylerdeki okullarımızdan liglere, Türkiye Şampiyonasına ve federasyon turnuvasına katılan 20 öğrencimiz var. Bunun dışında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı "Kandıra Köyleri, Spor Yapıyor" projesi kapsamında spor yapan bin 101 öğrencimiz var. Bu kadar öğrencimiz spor yapınca ilçemizde 3 spor kulübü kurduk. İlçemizin önemli bir kahramanı olan Akçakoca'nın ismini kulübümüze verdik" dedi.

KAPALI BOCCE SALONU YAPILDI

2017 Yılında Kandıra'ya kapalı spor salonu yapıldığını ifade eden Aykaç; "Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliğinde ilçemize kapalı spor salonu yapıldı. Bu spor salonunda birçok sporu yapabiliyorduk. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden bu spor salonuna Boccesalonu yapılmasını istedik. Bu isteğimiz geri çevrilmedi. Türkiye'de bir ilk olarak hem dışarıda açık, hem de spor salonu içerisinde kapalı Bocce sahamız oldu. Büyükşehir Belediyemizin yardımları ile hedefimiz İlçemizden Milli sporcular yetiştirmek" açıklamasında bulundu.

KAPALI ALANDA BOCCE OYNUYORUZ

Bocce Milli Sporcusu ve Kandıra'da Beden öğretmenliği yapan Ali Recep; "2. Kademe antrenörlüğüm var. Bocce 2005 yılında federasyona girdi. Dünyada en fazla kurala sahip olan bir spor branşı. Amaç küçük bir miskete en yakın atışı yapmak. Bu atışı yaparken diğer rakibin topuna daha yakın olmaya çalışarak sayı almak. 7'den 70'e bütün herkese hitap eden bir spor branşı. İlçemizde 600 öğrenci bu spor ile ilgileniyor. Öğrencilerimiz hem açık alanda, hem de Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin yaptığı kapalı bocce sahasında oyun oynayabiliyor" açıklamasında bulundu.

KANDIRA'DAN OLİMPİYATLARA OYUNCU GÖNDERECEĞİZ

Kandıra'da bu sporun çok sevildiğini dikkat çeken Milli Sporcu Ali Recep; "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı kurslar ile faaliyete başladık. Amacımız Büyükşehir Belediyemizin desteği ile milli sporcu yetiştirmek. Ve elimizdeki imkanlar ile Kandıra ilçesinden 2024 olimpiyat oyunlarına sporcu göndermek" ifadesini kullandı.?

Kaynak: Bültenler