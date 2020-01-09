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Kandıra'da çöken yolda onarım çalışması

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde yağmur nedeniyle çökme meydana gelen yolda onarım çalışması başlatıldı.

09.01.2020 11:52 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:52Kandıra'da çöken yolda onarım çalışması

KOCAELİ'nin ilçesinde yağmur nedeniyle çökme meydana gelen yolda onarım çalışması başlatıldı.

Kocakaymaz ile Ocaklar Mahallesi arasındaki 15 köyü birbirine bağlayan yolda, önceki gün etkili olan yağmur sırasında heyelan meydana geldi. Çöken yolda yarıklar oluştu. Yol ulaşıma kapandı. Gökhan İzgi, yönetimindeki 54 EM 206 plakalı hafif ticari araçla giderken çöken bölümü fark etmeyince, iki lastiği patladı.

Olay anında çok korktuğunu söyleyen Gökhan İzgi, "Gece köye doğru geliyordum. Bir anda 3 duba gördüm ve onların arasından geçtim. Jandarma ekiplerini gördüm. Fakat yolun çöktüğünü anlamadım. Bir anda aracımın düştüğünü hissederek iki lastik patladı. Arabayı durdurup indiğimde hala ayağımın altında toprağın hareketini hissetim. Olay anında çok korktum. Aracı orada bırakıp yürüyerek eve gittim" dedi.

Bugün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, iş makineleriyle yolda dolgu ve onarım çalışması başlattı. Ulaşım alternatif yollardan sağlanırken, yolun önümüzdeki günlerde ulaşıma açılacağı bildirildi.



Kandıra, Güncel

Kaynak: DHA

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