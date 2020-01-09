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Kandıra'da çöken yolda onarım çalışması başlatıldı-1

Kandıra'da çöken yolda onarım çalışması başlatıldıKOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde aşırı yağmur yağışları nedeniyle çökme meydana gelen yolda onarım çalışması başlatıldı.

09.01.2020 12:18 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:23
'da çöken yolda onarım çalışması başlatıldı
KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde aşırı yağmur yağışları nedeniyle çökme meydana gelen yolda onarım çalışması başlatıldı.
Önceki gün, Kocakaymaz ile Ocaklar Mahallesi arasındaki 15 köyü birbirine bağlayan yolda yağmur yağışları sonucu heyelan meydana geldi. Yol çökerken, adeta depremi andıran görüntüler oluştu. Gökhan İzgi idaresindeki 54 EM 206 plakalı hafif ticari araç çöken yolun ortasında kaldı.
"YOLUN ÇÖKTÜĞÜNÜ ANLAMADIM"
Olay anında çok korktuğunu söyleyen Gökhan İzgi, "Gece köye doğru geliyordum. Biranda 3 duba gördüm ve onların arasından geçtim. Jandarma ekiplerini gördüm. Fakat yolun çöktüğünü anlamadım. Biranda aracımın düştüğünü hissederek iki lastik patladı. Arabayı durdurup indiğimde hala ayağımın altında toprağın hareketini hissetim. Olay anında çok korktum. Aracı orada bırakıp yürüyerek eve gittim" dedi.
Can kaybının yaşanmadığı olayda yol ulaşıma kapatıldı. Bugün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler iş makineleriyle yolda dolgu ve onarım çalışması başlattı. Ulaşım alternatif yollardan sağlanırken, yolun önümüzdeki günlerde ulaşıma açılacağı öğrenildi.
Kandıra'da çöken yolda onarım çalışması başlatıldı-1

Kandıra, Güncel

Kaynak: DHA


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