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Kandıra'da kaybolan epilepsi hastası ölü bulundu (2)

KAYIP EPİLEPSİ HASTASI ÖLÜ BULUNDUKocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Pembe Kayalar bölgesinde kaybolan ve dün öğlen saatlerinden beri aranan epilepsi hastası Müslüm Hızal'ın (30), piknik yaptıkları bölgeye yakın bir noktada cansız bedenine ulaşıldı.

17.11.2019 17:07 | Son Güncelleme: 17.11.2019 17:07Kandıra'da kaybolan epilepsi hastası ölü bulundu (2)

KAYIP EPİLEPSİ HASTASI ÖLÜ BULUNDU

Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Pembe Kayalar bölgesinde kaybolan ve dün öğlen saatlerinden beri aranan epilepsi hastası Müslüm Hızal'ın (30), piknik yaptıkları bölgeye yakın bir noktada cansız bedenine ulaşıldı. Bölgedeki ormanlık alanda yapılan arama çalışmalarının sonuç vermemesi üzerine ekipler, çalışmalarını  denizde yoğunlaştırdı. İhbarı üzerine gelen dalgıçların kayalık alanın alt kısmında yaptığı çalışmalarda Müslüm Hızal ölü bulundu. Hızal'ın denize düştüğü, akıntı ile kayalıkların altına sürüklendiği tahmin ediliyor.Müslüm Hızal'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.



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Kaynak: DHA

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