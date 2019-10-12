Kandıra'da manda sütünden italyan lezzetleri

KOCAELİ'nin manda yoğurdu ile ünlü Kandıra ilçesinde, iş insanı Niyazi Yelkencioğlu, İtalya 'dan mandalar getirerek, mandıra kurdu. Mandırada ünlü pizzacı ve restoranlar için İtalyan peynirleri mozzerella, ricotta ve burrata üretilirken, unutulmaya yüz tutmuş meşhur manda yoğurdu ve kaymağı da üretilmeye başlandı. Niyazi Yelkencioğlu'nun kurduğu Manda Yetiştiricileri Birliği'nin destekleriyle ilçede manda sayısı 2 bin 500'e ulaşınca süt ve manda yoğurdu satışından çiftçi de kazandı.

Kandıra ilçesinde manda sütünden yapılan sert kıvamlı ve lezzetiyle beğenilen Kandıra yoğurdu üretimi son yıllarda artmaya başladı. 1980'li yıllarda yaklaşık 20 bin olan manda sayısı 2014 yılında 300 ile 500 arasına düşerken, 5 yıl önce bölgede kurulan Manda Yetiştiricileri Birliği'nin desteğiyle manda sayısı 2 bin 500'e ulaştı. Böylece meşhur Kandıra yoğurdunun üretiminde yeniden artış sağlandı. Ayrıca Niyazi Yelkencioğlu'nun kurduğu mandırada manda sütünden İtalya'nın meşhur peynirleri de üretilmeye başlandı. Çiftçiler Kandıra yolu üzerinde kurulan köylü pazarında manda yoğurdunun 2 kilosunu 25 liradan satıyor.

'BÖLGEDE MANDA YOĞURDU ÜRETİMİ ARTTI'

Kandıra Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Niyazi Yelkencioğlu, birliği kurduktan sonra bölgede manda sütü üretiminin arttığını söyledi. Geçmiş yıllarda manda üretiminin daha fazla olduğunu söyleyen Yelkencioğlu, "2014 yılında birliği kurduğumuzda bölgede manda sayısı 500'ü geçmiyordu. Bitme noktasına gelmişti. Birliğini kurunca üreticiler mandalarını çoğaltmaya başladılar ve yaklaşık şuanda Kocaeli'nde 2 bin 500 civarında manda var. Köylüler eskisinden daha çok manda sütü üretimine ilgi gösteriyorlar. Manda sayısının artmasıyla manda sütü de çoğalmış oldu. Manda yetiştiricileri kendi yoğurtlarını da yapıyorlar. Manda sayısıyla birlikte yoğurt üretimi arttı. Kandıra yoğurdu meşhur bir yoğurt ve daha da bilinirliği arttı. Manda sütü kalsiyum, protein açısından gençlere ve yaşlılara çok faydalı bir üründür" dedi.

'İTALYA'DAN MANDA GETİRDİK'

Tesislerinde İtalyan lezzetlerini üretmeye başladıklarını söyleyen Yelkencioğlu, "Biz tesisi kurarken İtalya'daki mandaların süt verimliliğinin daha yüksek olduğu için bu işe girdik. Bir manda ortalama 10 litre süt veriyor. 2014'de 200 manda getirdik ve şuanda 800'ün üzerinde manda var. Günlük 2,5 ton süt üretiyoruz. İtalya'nın mozzerella, ricotta ve burrata peynirleri ile yüzde yüz manda yoğurdundan yapılan yoğurt ve kaymaklar üretiyoruz. Siparişe göre çalıştığımız için günlük üretimimiz değişiyor. Şuana kadar ürettiğimiz bütün ürünler yüzde yüz kendi mandalarımızın sütünden yapılıyor. Türkiye'de bizim gibi kendi manda ve sütünü üreten bir tesis yok. Ürettiğimiz ürünleri Türkiye'nin dört bir yanında bulunan A plus restoranlar ile büyük otel ve tesislere veriyoruz" diye konuştu.

'HEDEFİMİZ YAKINDA İHRACATA BAŞLAMAK'

Yakında ihracata başlayacaklarını söyleyen Yelkencioğlu, şöyle konuştu:

"Hedefimiz yakın zamanda ihracata başlamak. İtalya şuanda Ortadoğu'ya bu peynirleri ihraç ediyor ve yolu daha uzun, bizim ise yolumuz daha kısa ve yakın zamanda ihraç etmeyi düşünüyoruz. Daha sonra Avrupa ve Amerika'ya girmeyi düşünüyoruz. İtalya'ya da ürünlerimizi satmak istiyoruz. Onu yaptığımızda bu işin en üst seviyesine geldiğimiz anlamına gelir. Tesisimize gelen İtalyan şefleri İtalya'daki çoğu mozerelladan daha güzel mozeralla ürettiğimizi söyleyince bu durum bizi gururlandırıyor."

'GÜNDE 100 LİTRE SÜT ALIYORUM'

Kandıra'nın Kabaağaç köyünde manda çiftliği bulunan Erhan Bozdemir, "35 adet sağmalık mandam var. 65 adet de yavru manda var. Yaklaşık 100 litre süt alıyorum. Bunların hepsini yoğurt yaparak pazarda ve bölgede bulunan lokantalara veriyorum. Manda yoğurduna yoğun ilgi var ve yaptığımız yoğurtlar gün içerisinde tükeniyor" dedi.

GEÇİM KAYNAĞIMIZ KANDIRA YOĞURDU

Kandıra yolu kenarında kurulan pazarda yoğurt sattığını söyleyen Şaziye Koç, "Meşhur Kandıra yoğurdunu evimizde yapıyoruz. Katı ve kaymaklı oluyor. Manda sütünü sağıyoruz, süzüyoruz ve satışa sunuyoruz. Yoğurtlarımıza çok talep var. Köy pazarımızda satıyoruz. Geçim kaynağımızın çoğu Kandıra yoğurdundan oluyor" diye konuştu.

- Kandırakocaeli