Kandıra'da 'Sıfır Atık' yaygınlaşıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde yurt genelinde israfın önlenmesi ve kaynaklarının verimli kullanılması amacıyla başlatılan Sıfır Atık Projesi'ne destek sürüyor. Kampanya kapsamında AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı tarafından hazırlatılan çevre dostu bez çantalar, ilçelerde dağıtılıyor. Kampanyanın başarılı bir şekilde uygulandığı Kandıra'da ise bu işin öncülüğünü Kadın Kolları Başkanı Gülnur Bayram ve ilçe yönetimi yapıyor.

EN ÖNEMLİ MİRAS

'Sevdamız Kocaeli Daima İleri' sloganı ile bastırılan geri dönüşümlü bez çantaları kadın kolları üyeleriyle birlikte dağıtan ve Sıfır Atık projesinin önemine vurgu yapan Başkan Adayı Turan, "Çevremizi gelecek nesillerimize aktaracağımız en önemli mirasımız olarak görüyorum. Bu anlayışla başlatılan kampanyamızı çok önemsiyoruz. İnşallah bez çantalarımız ile naylon poşet kullanma alışkanlığını en aza indirgeyeceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler