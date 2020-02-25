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Kandıra'da tefeci operasyonunda 4 tutuklama

KOCAELİ'de, tefecilik yaptıkları belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklandı.

25.02.2020 17:43 | Son Güncelleme: 25.02.2020 17:43Kandıra'da tefeci operasyonunda 4 tutuklama

KOCAELİ'de, tefecilik yaptıkları belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'da tefecilik yaptığı belirlenen 7 kişiyi yakalamak için operasyon düzenledi. 7 kişi, ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Yapılan aramalarda senet, tapu, araç satış sözleşmeleri, 2 ruhsatsız tüfek, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 7 kişi bugün adliyeye sevk edilirken şüphelilerden M.A., A.D., C.O. ve T.O., tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Kandıra, Güncel

Kaynak: DHA

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