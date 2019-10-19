Kandıra Devlet Hastanesi yoluna neşter

Kandıra ilçesi Orhan Mahallesi'nde bulunan devlet hastanesine, şehir merkezindeki anayoldan Kabaağaç Caddesi üzerinden gidiliyor. Kabaağaç Caddesi'ndeki yolun sert zemininden dolayı ambulansla Kandıra Devlet Hastanesi'ne götürülen hastaların rahatsız olmasına neden oluyordu. Kandıra Devlet Hastanesi'nin isteği üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, anayol ile Devlet Hastanesi arasındaki 800 metrelik kısma asfalt serimi yaptı. Yapılan asfalt çalışması ile yolun daha konforlu olması sağlandı.

BETON YOL ÜZERİNE 800 TON ASFALT

Büyükşehir Belediyesi kent genelinde ihtiyaç duyulan yolların daha konforlu ve sorunsuz olarak vatandaşlara hizmet vermesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, ambulans ve hasta taşıyan araçların daha konforlu bir şekilde Kandıra Devlet Hastanesi'ne ulaşabilmesi için asfalt çalışması gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında Kabaağaç Caddesi'nin anayoldan Devlet Hastanesi arasındaki 800 metrelik alana 800 ton asfalt serildi.

YOL YENİLEME VE BAKIM ÇALIŞMALARI İL GENELİNDE YAPILIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi şehir merkezleri ve köylerde yolların yenileme, onarım ve bakım çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Yapılan yenileme ve onarım çalışması ile yolların konforu arttırılıyor. Gerçekleştirilen çalışmalarla vatandaşların daha rahat seyahat etmesi sağlanırken memnuniyetleri de kazanılıyor.