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Kandıra Kent Ormanı ağaçlandırılıyor

Dolgu alanı iken Kandıra Kent Ormanı'na dönüştürülen alanda ağaçlandırma çalışması gerçekleştiriliyor.

03.01.2020 11:03 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:03 Kandıra Kent Ormanı ağaçlandırılıyor

genelinde yeşil alanları çoğaltan ve yeni yeşil alanlar oluşturarak vatandaşların daha güzel bir çevrede yaşamasını sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu alandaki çalışmalarına devam ediyor. ilçesinde dolum sahası olarak kullanıldıktan sonra Kent Ormanına çevrilen alana ağaç dikimi ile yeşillendiriliyor. Kandıra Kent Ormanı olarak kullanacak alana şuana kadar yüzlerce ağaç dikildi.

8 DÖNÜMLÜK ALANDA AĞAÇLANDIRMA YAPILIYOR

Kent ormanı olarak vatandaşların hizmetine sunulacak alana Dişbudak, Çınar, Toros Sediri ve Meyve ağaçları dikiliyor. Ağaçlandırma çalışmaları dolgu sahasının 8 dönümlük alanında gerçekleştiriliyor. Çalışmalar öncesinde alana bitkisel toprak serimi yapıldı. 8 dönümlük alana toplam bin 200 fidanın dikilmesi hedefleniyor.

ALANIN DİĞER KISIMLARI DA AĞAÇLANDIRILMIŞTI

Bölümler halinde ağaçlandırılan dolgu sahası toplamda 52 dönümlük bir alanı kapsıyor. Park Bahçe ve Yeşil Alanla Daire Başkanlığı ekipleri daha önce bu alanda bölümler halinde ağaçlandırma çalışması gerçekleştirmişti. Alanın yeşillendirilmesi ve görsel olarak zenginleştirilmesi için ağaçlandırma çalışmalarına önümüzdeki günlerde devam edilecek.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Kandıra, Güncel

Kaynak: Bültenler

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