Kanepedeki Köpek Tüylerini Nasıl Temizleyebilirsiniz?

Hayatımızın bir parçası olan patili dostlarımızın istemeden de olsa evimizde ve onlara her sarıldığımızda üzerimizde bıraktığı tüylerden şikayetçiyiz. Bu sevimli dostlarımızın bıraktığı tüyleri temizlemeniz için şahane önerilerimiz var.Tüy toplama rulolarını kullanabilirsinizBu ruloların yüzeyleri güçlü bir yapışkan maddeden oluşur. Bu rulolar sayesinde kanepe, giysi, perde gibi yüzeylerde kalan köpek tüylerini kolaylıkla temizleyebilirsiniz.Elektrik süpürgesi ile köpek tüylerinden kurtulabilirsinizBu yöntem için önemli olan sıradan bir elektrik süpürgesi kullanmamanız. Tüyleri hızlı ve güçlü çekme gücüne ve kapasitesine sahip olan bu makineleri günlük temizliğiniz için de kullanabilirsiniz. Özellikle alerjik bünyeye sahip olanlar için de idealdir.Lastik eldiven köpek tüylerinden kurtulmanız için kesin çözümPeki nasıl? Kanepe, perde ve diğer tüm kumaş kaplı eşyalarınız için lateks eldiven kullanabilirsiniz. Bunun iki yöntemi var:Lastik temizleme eldiveninin içini istediğiniz bir malzemeyle doldurun. ve eldiveni hızlıca tüm döşemelerinize sürün. Eldiven ve kumaş arasındaki sürtünmenin yarattığı statik enerji hem tüm evcil hayvanların bıraktığı tüyü hem de kumaşlarınızda zamanla oluşan küçük tiftikleri temizleyecektir. Eldiveni elinize geçirerek bu işlemi yaparsanız daha da iyi sonuç aldığınızı göreceksiniz.İkinci yöntem için ihtiyacınız olan şey ise yine lateks bir eldiven ve su. Lastik eldiveninizi su ile ıslatın ve döşemelerinizin üstüne sürün. Islak eldiven köpek tüylerinin eldivene yapışmasını ve döşemelerden çıkmasını sağlar. İşinizi tamamladıktan sonra ise yapmanız gereken tek şey eldiveni durulamak ve yeniden kullanıma hazır hale getirmek.Dört ayaklı dostlarınız ve siz bize teşekkür etmeyi unutmayın ^.^