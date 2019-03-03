Kangal'da Alt Yapı Çalışmaları

Kangal
ilçesinde proje maliyeti 60 milyon lira olan içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı projesinde çalışmalar devam ediyor.
Belediye Başkanı Mehmet Öztürk
, ilçedeki 100 yıllık su problemini çözmek için başlatılan çalışmaların 2019 yılında tamamlanacağını söyledi.
Çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten başkan Öztürk, "İçme suyu, isale hattı, terfi hattı, kanalizasyon, yağmur suyu ve doğal gaz çalışmaları aralıksız devam ediyor. Su çalışmalarında sona geldik. Bitirdiğimiz zaman ilçenin bir asırlık problemini çözmüş olacağız." dedi.
Öztürk, proje maliyeti 60 milyon lira olan içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı projesinde çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.
Yer tahsisleri konusunda mahkemelik oldukları yerlerle problemler yaşandıklarını aktaran Öztürk, şunları kaydetti:
"Sabırla mücadele ederseniz yaradan bunun karşılığını veriyor. İlçemize hayırlı olsun. Çok hayırlı bir hizmet alt yapı hizmeti. Bunu da bizim dönemimizde yapıp insanların hizmetine sunmuş olmanın verdiği şerefi arkadaşlarımızla birlikte yaşıyoruz. Burada emeği geçen belediye meclis üyelerimize, ilçe teşkilatımıza, bakanımız ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Projede özellikle içme suyunda sona geldik. Bunları bitirdikten sonrada kilitli parke taşından, asfalta döneceğiz. Özellikle ana bağlantılarında Eski Sivas
, Muhsin Yazıcıoğlu
, Malatya
, Divriği
, Kaplıca
, Eski Hastane Caddesi'ni asfalt yapacağız. İnşallah hizmetlerimiz bittiğinde pırıl pırıl bir ilçeye sahip olacağız."
Mehmet Öztürk, Kangal, Güncel
Kaynak: AA