20.06.2019 20:55
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Kangal'da çatışma: 3 yaralı

Kangal

Sivas'ın Kangal ilçesinde çıkan çatışmada 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Sivas'ın Kangal ilçesinde çıkan çatışmada 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Sivas'ın Kangal ilçesinde Malatya istikametinden gelmekte olan dört araç polis tarafından durdurulmak istendi. Araç sürücüsünün 'dur' ihtarına uymaması üzerine çatışma çıktı. İlk belirlemelere göre çıkan çatışmada 3 kişi yaralandı. Yaralılar Kangal Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralılar arasında polis memuru olmadığı belirtildi. Durdurulmak istenen araçların bir banka soygununa karıştıkları ileri sürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınanlar olduğu, kaçan iki kişinin ise yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.
(İHA)
Kaynak: İHA
Malatya, Sivas, Kangal, Güncel

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