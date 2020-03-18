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Kangal'da iş yerleri dezenfekte edildi

-Sivas'ın Kangal ilçesinde korona virüse karşı iş yerleri dezenfekte edildi.

18.03.2020 14:55 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:55
Kangal'da iş yerleri dezenfekte edildi
- Sivas 'ın Kangal ilçesinde korona virüse karşı iş yerleri dezenfekte edildi.

Kangal Esnaf Odası ve Kangal Esnaf Kefalet Kooperatifi, Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüse karşı mücadele konusunda teyakkuza geçti. Esnaf odaları tarafından kurulan dezenfekte ekipleri, ilçede bulunan iş yerlerinde ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları yaptı. İlçede korona virüse karşı ekiplerin dezenfekte ve temizlik çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İlçe esnafı ise yapılan çalışmalardan memnun olduklarını söylediler. - SİVAS

Kaynak: İHA

Etiketler : Kangal, Sivas, Güncel

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