Kangal'da Park ve Spor Salonu Çalışmaları

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Kangal'da yapımı tamamlanan çocuk parkları ile spor salonlarının hizmete açıldığı bildirildi.Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede çok sayıda park ve bahçe çalışması yaptıklarını bildirdi.Halkın talepleri doğrultusunda 3 büyük park projesini hayata geçirdiklerini belirten Öztürk, "Parklarımız içerisinde insanlar gelip oturup çayını, kahvesini içebiliyor. Kameriyelerimiz var, gözlerinin önünde çocuklarının oynadığı alanları görüyorlar. Sulu zeminler var, burada çocuklara hayvan sevgisini aşılamak için kanatlı hayvanlar var." ifadelerini kullandı.Parkların isimlerini belirlerken sağduyulu davrandıklarını aktaran Öztürk, şunları kaydetti:"Parklarımızdan birisine 15 Temmuz şehidimiz Murat İnci'nin adını verdik. Diğerine ise şehidimiz Enes Koçak'ın ismini verdik. Burası yaklaşık 7 bin metrekare bir alan. Orada da sulu zeminler, yapay şelaleler, kameriyeler, çocuk oyun alanları, istirahat alanları ve kenarında da insanlarımızın yürüyebileceği yürüyüş yolları var. Şehit Üzeyir Gençdoğmuş adına yapılan ve bakımsız halde olan bir diğer parkımızda ise ciddi çalışmalar yürüttük. Orayı komple elden geçirdik ve alt tarafına da bir çocuk oyun grubu yerleştirdik. Ailelerimizin düğünlerini nişanlarını yaptığı alan, insanlarımızın gelip çayını, kahvesini içtiği ve çocuklarımızın orada oyun oynadığı zaman geçirdiği bir alana dönüştürdük. Toplamda 17 bin metrekare park alanı oluşturduk."Kadınlar için Reşadiye Mahallesi'nde spor salonunu hizmete açtıklarını aktaran Öztürk, burada ücretsiz hizmet verildiğini ifade etti.Yaklaşık 300 kadının özel hocalar eşliğinde spor yaptığını aktaran Öztürk, "Kadınlara yönelik spor salonunun açılmasının ardından erkeklerden de yoğun talep geldi. Sularbaşı Mahallesi'nde bulunan Millet Kıraathanesinin alt katına erkekler için spor salonu yaptık. Burada halter, yürüyüş bantları, bisikletler, farklı fitness aletleri ve duş hizmeti verilmektedir. Erkek spor salonu da bayanlar da olduğu gibi ücretsiz olarak belediyemiz tarafından hizmet vermektedir." değerlendirmesinde bulundu.