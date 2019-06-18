18.06.2019 16:41
Haberler» Güncel» Haber

Kangal'da sağanak yağış hasara yol açtı

Kangal

Sivas'ın Kangal ilçesinde etkili olan şiddetli yağış hasara yol açtı.

Sivas'ın Kangal ilçesinde etkili olan şiddetli yağış hasara yol açtı.

Sivas'ın Kangal ilçesinde öğle saatlerinden sonra etkili olan şiddetli yağış şehir merkezinde yolların dereye dönmesine neden oldu. Caddeler sular altında kaldı. Bazı evleri su bastı, yollar hasar gördü. Pınarbaşı mahallesi Yeni Sivas Caddesinde ikamet eden Aysel İçer'e ait tek katlı evi de su bastı. Ev kullanılmaz hale geldi. Evin bahçesi göle döndü. Evde ikamet eden İçmez ailesi evlerinden çıkmakta güçlük çekti. İçer, sel sularının neden olduğu hasarının giderilmesi için yardım beklediğini belirtti. - SİVAS
Kaynak: İHA
Sivas, Kangal, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:35 Bursa'da sağanak; enerji iletim hattına yıldırım isabet etti (2)
17:35 Çorum'da kadınlardan çocuğa cinsel istismar tepkisi
17:35 Lüks sitelerin bulunduğu arazide tüp patladı
17:35 Merkel korkuttu
17:35 Kuzenlerden birinin öldüğü olayda 'mavi balina' iddiası
17:35 Günün Özeti
17:34 Ödemiş'te uyuşturucuya tutuklama