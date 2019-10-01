Haberler » Güncel » Haber

Kangal'da TYP kapsamında işe alınan vatandaşlar kura ile belirlendi

Sivas'ın Kangal ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 9 ay süreyle çalıştırılmak üzere işe alınan 51 kişi kura çekimi ile belirlendi.

01.10.2019 15:18Kangal'da TYP kapsamında işe alınan vatandaşlar kura ile belirlendi
Sivas'ın Kangal ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 9 ay süreyle çalıştırılmak üzere işe alınan 51 kişi kura çekimi ile belirlendi.

Kangal ilçesinde İŞKUR üzerinden Toplum Yararı Programı kapsamında (TYP), Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere işe alınan 51 kişi kura çekimi ile belirlendi. Aşık Ruhsati Kültür Merkezinde gerçekleştirilen kura çekimine çok sayıda vatandaş katıldı. Noter huzurunda düzenlen çekilişte TYP kapsamında 9 ay süreyle işe alınacak 45 temizlik görevlisi ve 6 güvenlik görevlisi belirlendi.

Ayrıca; Divriği, Gürün ve Ulaş ilçelerin de TYP kapsamında işe alınacak olanların kura çekimleri Kangal ilçesinde yapıldı. - SİVAS

Milli Eğitim Müdürlüğü, Kangal, Sivas, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:10 Avcılar'da deprem oldu sanan kadın belediye binasının camından atlamaya kalkıştı
18:10 TGTV'den Erdoğan'ın BM konuşmasına destek
18:10 Gastronomi ve mutfak sanatları bölümü, mengen'den taşınmayacak
18:10 Yeşilyurt belediye meclisinin toplantıları canlı yayınlanıyor
18:10 Gelin arabası gibi süslenen otomobilde 74 kilo eroin ele geçirildi
18:09 Kadınlar, iş hayatındaki rollerini artırmak için toplandı
18:09 Motosiklet sürücüsü kaza yaptı ilk yardımına ibb hemşiresi koştu