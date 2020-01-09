Haberler » 3. Sayfa » Kangal köpeği çalan şüpheli tutuklandı - Haberler

Kangal köpeği çalan şüpheli tutuklandı

Elazığ'da bir iş yerinden 2 televizyon ile bir evin önündeki kangal köpeğini çalan şüpheli polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

09.01.2020 10:32 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:37Kangal köpeği çalan şüpheli tutuklandı
'da bir iş yerinden 2 televizyon ile bir evin önündeki kangal köpeğini çalan şüpheli polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hırsızlık olayları, merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinden 2 adet televizyon ile bir evin önünde bağlı olarak bulunan kangal köpeği çalındı. Hırsızlık olaylarının İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirilmesi üzerine Asayiş Şubesi ekipleri çalışma yaptı.Ekipler çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin O.B. olduğunu belirledi. Bunun üzerine şüpheli, belirlenen adresinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyette ifadesi alınan ve 3'ü hırsızlık toplam 18 suçtan kaydı bulunan şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan O.B. nitelikli hırsızlık suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelinin çaldığı 2 televizyon ise polis tarafından ele geçirilip sahibine teslim edilirken, çaldığı kangal köpeğini ise kaybettiği öğrenildi. - ELAZIĞ

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

11:51  Dışişleri Bakanlığı'dan 'Doğu Akdeniz' açıklaması - Haberler
11:51  Türkiye'de 2020 ilk çeyrek ihracat beklenti endeksi geçen yıla oranla düştü, ithalat ise arttı - Haberler
11:47  İran'da düşen uçaktaki patlama güvenlik kamerasında - Haberler
11:47  Dopamin azlığı parkinson hastalığına neden olabilir ! - Haberler
11:39  Siverek'te evi kanalizasyon suyu bastı - Haberler
10:57  Son dakika: Trump'ın 'barış' teklifine İran'dan yanıt: Yaptırımlar altındayken inanılmaz! - Haberler
10:44  ABD Başkanı Trump'ın İran saldırısından hemen sonra çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı - Haberler
10:30  Ümraniye'de saldırgan şahıs, tartıştığı kişiye defalarca kurşun yağdırdı - Haberler
10:00  Meksika'da kayıp belediye başkanının cesedi 1 yıl sonra nehir kenarında bulundu - Haberler
09:54  Annesinin, erkek arkadaşına bırakıp gittiği 7 aylık bebek hayatını kaybetti - Haberler
9.01.2020 11:52:33