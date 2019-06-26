26.06.2019 14:37
Haberler » “genel“ » Haber

Kangal köpeği sezaryenle 11 yavru doğurdu

Kangal köpeği sezaryenle 11 yavru doğurdu Sivas'ta 'Haskız' adlı Kangal köpeği, hayvan hastanesinde sezaryenle 11 yavru dünyaya getirdi.

Kangal köpeği sezaryenle 11 yavru doğurdu
Sivas 'ta 'Haskız' adlı Kangal köpeği, hayvan hastanesinde sezaryenle 11 yavru dünyaya getirdi.
SİVAS - Sivas'ta 'Haskız' adlı Kangal köpeği, hayvan hastanesinde sezaryenle 11 yavru dünyaya getirdi.
Sivas Meraküm mevkiinde İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi'nde bulunan 4,5 yaşındaki gebe kangal köpeğinin doğumu bir süre geçikti. 'Haskız' adlı kangal köpeği bunun üzerine yetiştiricisi Hüseyin Yıldız tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne götürüldü. Burada veterinerler tarafından yapılan ilk muayenenin ardından 'Haskız'ın sezaryenle doğum yapılmasına karar verildi. veteriner tarafından ameliyata alınan 'Haskız' başarılı operasyonla 11 yavru Kangal dünyaya getirdi. Kuvöze konulan 11 yavru kangal köpeklerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 'Haskız' ise operasyonun ardından taburcu edildi. Taburcu edilen Haskız, operasyonda bitkin düşünce yavrularına çiftlikte bulunan ve bir süre önce doğum yapan 'Kobrakız' adlı Kangal köpeği annelik yaptı.Kangal köpeği sezaryenle 11 yavru doğurdu
Kaynak: İHA
Sivas , Genel

Son Dakika Haberleri
17:26 Şanlıurfa kavruluyor...Termometreler 58 dereceyi gösterdi
17:23 CHP Sözcüsü Öztrak: "Hizmet tüm halk için yapılacaktır"
17:05 THY'nin 'rüya uçak' olarak adlandırılan ilk Boeing 787-9 Dreamliner tipi uçağı İstanbul...
16:48 Siirtlileri uykularından ettiren lezzet: "Büryan kebabı"
16:44 Solo Türk İzmit'te nefesleri kesecek
16:25 Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan'dan sosyal medya uyarısı
16:04 Bakan Turhan: " Bu çalışmamız neticesinde engelli vatandaşlarımız kamu hizmetlerini elektronik...