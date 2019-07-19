Haberler» Güncel» Haber

Kangren olan bacağı kesilen leyleğe protez takılacak

IĞDIR'da Aras EDAŞ ekibi tarafından arazide yaralı olarak bulunan leyleğin ip dolandığı için kangren olan bacağı kesildi.

19.07.2019 09:12 Kangren olan bacağı kesilen leyleğe protez takılacak
IĞDIR'da Aras EDAŞ ekibi tarafından arazide yaralı olarak bulunan leyleğin ip dolandığı için kangren olan bacağı kesildi. Tedaviye alınan leyleğe 3 hafta sonra protez bacak takılacağı bildirildi.
Karakoyunlu ilçesinde arazide arıza çalışmasına çıkan Aras EDAŞ ekibi, yaralı bir leylek buldu. Bacağına ip dolandığı için uçamayan leyleği kurtaran çalışanlar, tedavi edilmesi için Iğdır Üniversitesi Hayvan Hastanesine götürdü. Burada yapılan muayenesinde, leyleğin bacağının kangren olduğu belirlendi. Bacağı kesilen leylek, hayvan hastanesinde tedaviye alındı.
Hastane Başhekimi Gökhan Koçak, bacağı kesilen leyleğin tedavisinin üç hafta süreceğini belirtti. Koçak, üç hafta sonra da leyleğe protez bacak takılıp, doğaya salınacağını söyledi.


Kaynak: DHA
Koçak, Güncel

Son Dakika Haberleri
10:36   İzledikleri televizyon patladı
10:36   "S-400 sevkiyatı planlandığı şekilde devam ediyor"
10:35   Erbil'deki saldırının faili HDP'li milletvekilinin ağabeyi çıktı
10:35   Gaziantep'te UMİKK Toplantısı
10:33   Temmuz ayında kar keyfi
10:33   Avcılar'da intihar
10:33   Araban Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kurt göreve başladı