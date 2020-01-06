Haberler » Güncel » Kanguru gibi tavşan - Haber

Kanguru gibi tavşan

Bursa'da bir avcı, gövdesinin yarısı gri, yarısı kahverengi olan 11 kilogramlık kanguru gibi tavşan avladı.

06.01.2020 13:13 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:18 Kanguru gibi tavşan
'da bir avcı, gövdesinin yarısı gri, yarısı kahverengi olan 11 kilogramlık kanguru gibi tavşan avladı. Avcı, daha önce hiç bu kadar büyük bir tavşan görmediğini söyleyerek şaşkınlığını anlattı.

ilçesinde avlanan Halil Erenoğlu, Müşküle Mahallesinde arkadaşlarıyla ava çıktı. Av sırasında büyük bir hayvanın kendisine yaklaştığını gören Erenoğlu, hayvanı vurup yanına gittiğinde şok yaşadı. 11 kilogramlık tavşanın yanına yaklaşan Erenoğlu, zaman zaman arkadaşlarıyla avlanmaya çıktığını, ancak çevresindeki hiç kimsenin şimdiye kadar bu ağırlıkta bir tavşan görmediğini belirtti.

Adeta bir kanguruyu andıran tavşanı avlayan Halil Erenoğlu, "Böyle bir şey ilk defa başıma geldi. İlk başta ne olduğunu tam olarak kestiremedik. Yaklaşınca koca bir tavşan olduğunu görünce şok oldum. Arkadaşlar tavşanı gördüklerinde gözlerine inanamadı" diyerek şaşkınlığını belirtti.

Devasa boyutlardaki tavşanın kemiksiz et ağırlığı ise 7 kilogram olarak tartıldı. - BURSA

İznik, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:45   Uzungöl'de kaçak yapı sahipleri kendi imkanlarıyla yıkıma başladı - Haber
13:45   Sultangazi'de 5 ev ve bir iş yerini su bastı - Haber
13:45   Pakdemirli: " 'Akdeniz Yangınlarla Mücadele Birliği'ni bir an evvel hayata geçirmemiz lazım" - Haber
13:44   Hizmetli kadrosunda çalıştığı bakanlığın bursuyla İngiltere'de yüksek lisans yapacak - Haber
13:40   Osmaniye bayraklarla donatıldı - Haber
12:43   Son dakika: Yargıtay, Ömer Halisdemir davasında, 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı - Haber
12:00   İstanbul'da Topkapı alt geçidini su bastı - Haber
11:30   Ceren Özdemir'in mezar taşına sosyal medya hesabındaki paylaşımı yazıldı - Haber
11:30   Türkiye'nin gündemine oturan kargo, sahibine teslim edildi - Haber
11:01   Kadıköy'de uyuşturucu operasyonu! Evi kenevir serasına çevirmişler - Haber
6.01.2020 13:49:03