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Kanı temizleyen hünnap şifa deposu

İhtiva ettiği C vitaminiyle vucüt direncini attırarak soğuk algınlığına iyi gelen hünnap pazar tezgahlarında yerini aldı.

20.09.2019 08:35Kanı temizleyen hünnap şifa deposu
İhtiva ettiği C vitaminiyle vucüt direncini attırarak soğuk algınlığına iyi gelen hünnap pazar tezgahlarında yerini aldı.

Birçok hastalığa iyi geldiği bilinen şifalı meyve hünnabın hasadına başlandı. Bursa'da Tuzpazarı'nda satışa sunulan hünnabın kilosu 20 liradan satılırken, aşılı olanı ise 10 liradan satılıyor. Soğuk algınlığına iyi geldiği, öksürüğü kestiği bilinen şifalı meyve, kanı temizleyip, toksik maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı oluyor. Sağlıklı yaşamak ve şifa bulmak isteyenlerin tercih ettiği hünnap vatandaşlar tarafından pek bilinmese de, kıymetini bilenler tarafından kullanılıyor.

Tezgahta iki haftadır hünnap sattıklarını ifade eden pazarcılar, "Birçok hastalığa iyi gelen bu meyve bilenler tarafından tercih ediliyor. Özellikle doktorlar bu meyveden alıyor. Aşılı olanının kilosunu 10 liradan, aşısız olanını ise 20 liradan satmaktayız" dedi. - BURSA

Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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