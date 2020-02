KANKA Başkanı Karakükçü, Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezi hakkında bilgi verdi

Kansere Karşı Birlikte Derneği (KANKA) Başkanı Prof. Dr. Musa Karakükçü, Melikgazi Belediyesi Meclis Toplantısında Kayseri 'de yapımı devam eden Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezi hakkında bilgi verdi.Melikgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, hastane ve kansere karşı geliştirilen tedaviler hakkında bilgiler veren Karakükçü, kanser hastası çocukların tedavisi için KANKA olarak mücadele ettiklerini belirtti.Dernek olarak hasta ve ailelerine her konuda destek olduklarını vurgulayan Karakükçü, "İlk destek Melikgazi Belediyesinden geldi. Belediyenin katkılarıyla hastalarımızın odaları tek kişilik oldu. Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezi şu anda tedavi imkanlarının en iyi olduğu hastanelerden birisi. Hastanemiz yapımı bittiğinde Türkiye'nin gen tedavisinin yapıldığı bir merkez olacak. Türkiye'nin her yerinden hastanemize nakil için hastalarımız geliyor. İnşallah el birliğiyle bu hasta çocuklarımıza yardım edebilir, daha fazla çocuğa nakil şansı verebiliriz." ifadelerini kullandı.Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da belediye olarak toplumsal sorumluluk ve kişi sağlığına önem verdiklerini vurgulayarak, "Kansere Karşı Birlikte Derneğine belediye olarak maddi yardımda bulunacağız. Almış olduğumuz bu kararı da meclis üyelerimiz ile oybirliği ile kabul ettik. Bu amaçla sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda her türlü maddi ve manevi desteğimiz devam edecek." dedi.