ÇOCUKLARDAN, BİNALİ YILDIRIM'A BÜYÜK İLGİ

Yeşilyurt Belediyesi tarafından hizmete sunulan Gedik Sosyal Tesislerindeki kahvaltı programından sonra Gedik Kültür Merkezi Konferans salonunda ki kültürel etkinliklere katılan çocuklara sürpriz bir ziyarette bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'a çocuklar büyük ilgi gösterdi.

"KANKA HOŞGELDİN"

Çocuklar, bir anda karşılarında gördükleri AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ı ' Kanka hoşgeldin' sloganlarıyla karşıladılar.

"HOŞ BULDUK KANKALARIM"

Çocukların ilgi ve yakınlığı karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, yaptığı konuşmada, " Hoş bulduk kankalarım, sizlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar bizi buraya davet etti, bizlerde sizlerle bir araya geldik. Nasıl beğendiniz mi Kültür Merkezimizi? Belediye Başkanımız Mehmet Çınar başta olmak üzere emek ve destek sunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum.Siz değerli çocuklarımız ve gençlerimiz için böyle güzel hizmet binaları yapıyoruz. Ne kadar güzel bu tür kültür merkezlerinde ders çalışıyorsunuz, kitap okuyorsunuz. Yaz tatili umarım iyi geçiyordur, okulunuzu özlediniz mi? Yeni dönemde teneffüsler 15 dakikaya çıktı, memnun olmuşsunuzdur muhakkak. Hepinize iyi tatiller diliyorum" diye konuştu.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, neşeli anların yaşandığı ziyaretin sonunda çocuklara satranç takımı hediye etti.

SON BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM, GEDİK KÜLTÜR MERKEZİNİ GEZDİ

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Gedik Kültür Merkezindeki hizmet alanları başta olmak üzere cezaevi şartlarını yansıtan mâhkum odalarındaki düzenlemeler ve restorasyonlar hakkında son Başbakan, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'a bilgiler paylaştı.