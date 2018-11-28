Kanka Polis'ler Muğla'da Çocuklarla Buluşacak

28 Kasım 2018 Çarşamba 13:32



28 Kasım 2018 Çarşamba 13:32

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından il dışından getirtilen 'Kanka Polisler', katılacakları etkinliklerle Muğlalı çocukların sevgisini kazanacak.Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından polis vatandaş kaynaşmasının sağlanması amacıyla il dışından 'Kanka Polisler' getirtildi. Kanka Polisler Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız'ı ve Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya'yı makamlarında ziyaret ettiler. Ziyaretlerde Menteşe İlçe Emniyet Müdürü, aynı zamanda da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Tümer Yılmaz ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelleri de hazır bulundu. Hatıra fotoğraflarının çektirildiği ziyaretlerde gerçekleştirilecek olan etkinlikler hakkında da bilgiler verildi. 'Kanka Polisler' katılacakları etkinliklerle Muğlalı çocukların sevgisini kazanacak. - MUĞLA