Kahramanmaraş'ta kanlı infaz aydınlatıldı! Hala ve yeğen gözaltına alındı

Kahramanmaraş 'ta dün gece yaşanan cinayet olayının arından, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Kahramanmaraş'ta 11 bıçak darbesi ile öldürülen Murat Firdevsoğlu cinayetini araştıran Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet anında olay yerinde bulunan Firdevsoğlu'nun bir süre önce boşandığı ancak birlikte yaşamaya devam ettiği eşi Hatice T.'yi (34) ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

İFADESİ İNANDIRICI BULUNMADI

Ağlayarak ifade veren Hatice T., "Aracı ben kullanıyordum, eşimi çalıştığı fabrikaya bırakacaktım, aracımız burada arıza yaptı, eşim araç dışına çıkınca saldırıya uğradı. Çevreden yardım istedim. Karanlıkta kimseyi net göremedim" dedi.

Polis, Hatice T.'nin ifadesini inandırıcı bulmadı ve araştırmasını derinleştirdi. Yapılan çalışma sonunda Murat Firdevsoğlu'nun Hatice T.'nin yeğeni Mehmet T. (23) tarafından öldürülmüş olabileceğini değerlendiren ekipler, yeğeni gözaltına aldı.

"BUJİ BAŞLIĞINI GEVŞETİP GÜZERGAH ÜZERİNDE ARIZA YAPMASINI BEKLEDİM"

Mehmet T., sorgusunda suçunu itiraf ederek cinayeti halası Hatice T. ile birlikte planlandıklarını söyledi. Halası ve eniştesi Murat Firdevsoğlu ile aynı evde yaşadıklarını ve cinayeti bazı özel sebeplerden dolayı işlediğini belirten Mehmet T., olayı şöyle anlattı:

"Bir plan yaparak Kanuni Mahallesi'ndeki evin önünde aracın buji başlığını gevşettim. Daha sonra güzergah üzerindeki arazide bekleyerek aracın arıza vermesini bekledim. Karanlık bir yere geldiğinde araç arıza verdi. Kar maskesi ve eldiven takıp eniştem araçtan inince bıçakladım. Bu sırada eniştem biber gazı ile karşılık vermeye çalıştı. Olayı, halam ile birlikte planladık."

"CİNAYET İŞEYECEĞİNİ BANA SÖYLEDİ"

Mehmet T.'nin ifadesi üzerine Hatice T. tekrar sorguya alındı. Kadın, sorgusunda suçunu itiraf ederek, "Cinayet işleyeceğini bana söyledi. Haberim vardı, engel olamadım. Ben plan yapmadım" dedi. Hala ve yeğen, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Dün yaşanan olay, Dulkadiroğlu ilçesi Yavuz Selim Mahallesi yaşandı. 'Yerde yatan şahıs' ihbarı üzerine olay yerine giden polis ve 112 ekipleri, bir otomobilin yanında ağlayan bayan ve otomobil önünde kanlar içinde yatan bir şahıs gördü. 11 yerinden bıçaklanan fabrika işçisi Murat Firdevsoğlu (39), ambulans tarafından sevk edildiği şehir hastanesinde hayatını kaybetti.