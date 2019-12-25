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"Kanlı Havuz" ekibi vaka yerinde!

Türk korku sinemasına yeni bir soluk getirmeyi hedefleyerek yola çıkan ve kısa sürede 2020'nin en çok beklenen korku filmi haline gelen "Kanlı Havuz: Lanet Başlıyor"da çalışmalar hızla devam ediyor.

25.12.2019 08:39 | Son Güncelleme: 25.12.2019 08:42

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Mert Güner (Çok Şey Yapan Adam) ve Okan Kılıç (OMMA Yapım)'ın üstlendiği yeni korku serisinin ilk filminin çekimleri geçtiğimiz hafta sonu başladı.

"Kanlı Havuz Vakası" olarak bilinen gerçek bir olaya dayanan filmin teaser ve fotoğraf çekimleri için; filmin büyük bir bölümünün de çekileceği olayın yaşandığı gerçek mekâna gidildi. Filmde vaka yerinde sahnesi olmayan oyuncular da dahil olmak üzere tüm kadro, yeri herkesten sır gibi saklanan "Kanlı Havuz"a götürüldü. Böylece ekip, filmin hikayesini oluşturan olayın yaşandığı yerde bulunarak, oradaki atmosferi yaşamış oldu.

Başrollerinde Okan Kılıç, Sercan Elikara ve Ceydanur Sınmaz'ın yanısıra Selin , Neslihan Kılıç, Mücahit Kaya ve İsmet Gemici'nin yer aldığı "Kanlı Havuz: Lanet Başlıyor" yaz aylarında sinemalarda olacak.


Mücahit Kaya, Okan Kılıç, Selçuk, Güncel

Kaynak: Bültenler

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